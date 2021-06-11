Дал интервью по важнейшим вопросам настоящего и будущего ресурсу «Справедливости Ради».

- Что такое социализм сегодня

- Зачем нужна идеология

- Как «Единая Россия» проваливает законопроекты

- Как проходило объединение политических сил в СРЗП

- Кто такой патриот и как его определить

- Как решить проблему социального неравенства

- В чем состоит национальная идея России

- Почему Пенсионный Фонд не нужен

- Почему Центробанк не подчиняется России

- Что такое Справедливый базовый доход

- Почему власть не слышит интеллектуальную элиту России.

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