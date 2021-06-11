Николай Стариков - Социализм как государственная идеология, образование будущего в России (11 Июня 2021)
Опубликовано: 11 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Дал интервью по важнейшим вопросам настоящего и будущего ресурсу «Справедливости Ради».
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