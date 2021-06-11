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Николай Стариков. Социализм как государственная идеология, образование будущего в России 11.06.2021

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Николай Стариков 11.06.2021. Социализм как государственная идеология, образование будущего в России
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Николай Стариков - Социализм как государственная идеология, образование будущего в России (11 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 11 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

Дал интервью по важнейшим вопросам настоящего и будущего ресурсу «Справедливости Ради».

 

- Что такое социализм сегодня
- Зачем нужна идеология 
- Как «Единая Россия» проваливает законопроекты
- Как проходило объединение политических сил в СРЗП 
- Кто такой патриот и как его определить 
- Как решить проблему социального неравенства 
- В чем состоит национальная идея России
- Почему Пенсионный Фонд не нужен
- Почему Центробанк не подчиняется России 
- Что такое Справедливый базовый доход
- Почему власть не слышит интеллектуальную  элиту России.

 

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