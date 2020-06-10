Внимание мировых СМИ приковано к предстоящему саммиту НАТО в Брюсселе 14 июня. Сразу после этого состоится встреча лидеров США и России в Женеве. Каких заявлений ждут от Джозефа Байдена, и почему его личной встречи с президентом России так опасаются по обе стороны океана?

В преддверии встречи лидеров России и США западные аналитики выпускают доклады о неизбежности военного конфликта США с Китаем и Россией и критикуют действующего президента США. Так, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью изданию National Review заявил, что разочарован слабой внешней политикой Джо Байдена. Кто и зачем нагнетает ситуацию? И почему в своего лидера не верят отставные американские генералы?

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