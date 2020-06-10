Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Специальный репортаж. Залп ожидания 10.06.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Специальный репортаж
Специальный репортаж 10.06.2021. Залп ожидания
10.06.2021 09.06.2021 08.06.2021 07.06.2021 03.06.2021 02.06.2021 01.06.2021 31.05.2021 27.05.2021 26.05.2021
Еще

Специальный репортаж - Залп ожидания (10 Июня 2021)

21 просмотр
1
0
Поделиться
Специальный репортаж
Специальный репортаж
Подписаться

Опубликовано: 11 Июня 2021

Внимание мировых СМИ приковано к предстоящему саммиту НАТО в Брюсселе 14 июня. Сразу после этого состоится встреча лидеров США и России в Женеве. Каких заявлений ждут от Джозефа Байдена, и почему его личной встречи с президентом России так опасаются по обе стороны океана?

 

В преддверии встречи лидеров России и США западные аналитики выпускают доклады о неизбежности военного конфликта США с Китаем и Россией и критикуют действующего президента США. Так, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью изданию National Review заявил, что разочарован слабой внешней политикой Джо Байдена. Кто и зачем нагнетает ситуацию? И почему в своего лидера не верят отставные американские генералы?

 

Смотрите онлайн Специальный репортаж Залп ожидания (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Человек и закон 11.06.2021Политическая Россия. Румынский бордель или своя страна – что выберет Молдова 11.06.2021Между тем. Байден: сны о Европе 10.06.2021Дмитрий Гордон. Шуфрич: Группировку Гиркина одно звено штурмовиков уничтожило бы 11.06.202160 минут. По горячим следам. "Северный поток-2" уже заполняют газом 11.06.2021Специальный репортаж. Залп ожидания 10.06.2021Николай Стариков. Социализм как государственная идеология, образование будущего в России 11.06.2021Железная логика. Раздел зон влияния. Чем хуже Байден делает для Америки, тем лучше нам 11.06.2021Вечер с Соловьевым. Америка вернулась!? Байден, иди ты в …. со своей Америкой 11.06.2021Дмитрий Гордон. Яценюк об обвинениях России в том, что он участвовал в чеченской войне 11.06.2021Соловьёв LIVE. «У людей ВЗОРВЕТСЯ терпение!» Карнаухов об избиении армянина возле посольства Азербайджана в РФ 11.06.2021Армен Гаспарян. Борьба ЕС за Навального и против Минска. 3 млн за память. Бузова на сцене МХАТ 11.06.2021Дождь. Рост ключевой ставки ЦБ. Стартует Евро-2020. Бузова в театре 11.06.2021Утренний разворот. Баблоян и Курников. Живой гвоздь – Иван Жданов. Беларусь 11.06.2021Открытый эфир. Одновременная игра Байдена и «черные трансплантологи» Болгарии 10.06.2021

Все ток-шоу