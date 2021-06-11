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60 минут. По горячим следам. "Северный поток-2" уже заполняют газом 11.06.2021

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60 минут 11.06.2021. По горячим следам. "Северный поток-2" уже заполняют газом
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60 минут - По горячим следам. "Северный поток-2" уже заполняют газом (11 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Трубопровод "Северный поток-2" сегодня начали заполнять газом. Тем временем НАТО готовится к своему саммиту 14 июня в Брюсселе, одной из главных тем которого станет "агрессивное поведение" России.

 

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Комментариев: 1
психиатор
11 Июня 2021, 13:44
Господи...и тут пациенты...
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