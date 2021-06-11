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Трубопровод "Северный поток-2" сегодня начали заполнять газом. Тем временем НАТО готовится к своему саммиту 14 июня в Брюсселе, одной из главных тем которого станет "агрессивное поведение" России.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. "Северный поток-2" уже заполняют газом (11 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.