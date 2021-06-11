60 минут - По горячим следам. "Северный поток-2" уже заполняют газом (11 Июня 2021)
Опубликовано: 11 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. В Белом доме раскрыли причину катания Байдена на велосипеде 09.06.2021
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Трубопровод "Северный поток-2" сегодня начали заполнять газом. Тем временем НАТО готовится к своему саммиту 14 июня в Брюсселе, одной из главных тем которого станет "агрессивное поведение" России.
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