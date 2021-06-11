Политическая Россия - Румынский бордель или своя страна – что выберет Молдова (11 Июня 2021)
Опубликовано: 11 Июня 2021
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В студии PolitRussia Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ
- Молдова за месяц до выборов
- Что мог сделать и не сделал бывший президент Додон? Какие партии борются за власть сегодня?
- Что делать патриотам Молдовы? Как может помочь Россия?
- О том, что история повторяется
- Почему про ситуацию в Молдове нужно говорить?
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