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Политическая Россия. Румынский бордель или своя страна – что выберет Молдова 11.06.2021

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Политическая Россия 11.06.2021. Румынский бордель или своя страна – что выберет Молдова
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Политическая Россия - Румынский бордель или своя страна – что выберет Молдова (11 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

В студии PolitRussia Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ

 

- Молдова за месяц до выборов
- Что мог сделать и не сделал бывший президент Додон? Какие партии борются за власть сегодня? 
- Что делать патриотам Молдовы? Как может помочь Россия? 
- О том, что история повторяется 
- Почему про ситуацию в Молдове нужно говорить?

 

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