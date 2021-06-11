В студии PolitRussia Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ

- Молдова за месяц до выборов

- Что мог сделать и не сделал бывший президент Додон? Какие партии борются за власть сегодня?

- Что делать патриотам Молдовы? Как может помочь Россия?

- О том, что история повторяется

- Почему про ситуацию в Молдове нужно говорить?

Смотрите онлайн Политическая Россия Румынский бордель или своя страна – что выберет Молдова (11 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.