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Политическая Россия. ФБК признали экстремистской организацией. Грядут посадки 11.06.2021

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Политическая Россия 11.06.2021. ФБК признали экстремистской организацией. Грядут посадки
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Политическая Россия - ФБК признали экстремистской организацией. Грядут посадки (11 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

Решение о признании навальнистского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) экстремистскими организациями вынес Мосгорсуд. Отныне любое участие в деятельности названных структур, любая помощь им – финансовая, организационная, информационная или какая-либо иная – это уголовно наказуемое деяние.

 

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