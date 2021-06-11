Мы купили имущество ФБК* Навального. Что дальше

Решение о признании навальнистского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) экстремистскими организациями вынес Мосгорсуд. Отныне любое участие в деятельности названных структур, любая помощь им – финансовая, организационная, информационная или какая-либо иная – это уголовно наказуемое деяние.

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