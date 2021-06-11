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Новое расследование об отравлении Навального. Санкции против Беларуси. УЕФА о форме сборной Украины

Соратники Алексея Навального опубликовали видео, в котором раскрывают новые детали отравления оппозиционера. По словам Марии Певчих, омские врачи убрали из финальной версии медицинской карты Навального результаты биохимического анализа крови. Соратникам политика удалось получить две версии медицинских документов: официальную и первоначальную.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*ФБК является экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

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