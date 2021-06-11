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Место встречи. Доверяй, но проверяй 11.06.2021

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Место встречи 11.06.2021. Доверяй, но проверяй
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Место встречи - Доверяй, но проверяй (11 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как Пекин стал для Минска главным стратегическим партнером? Почему соседи по СНГ всё чаще смотрят на восток? Как далеко заведут наших союзников китайские ухаживания? В ожидании российско-американского саммита и после более чем подробного анализа всей украинской тематики на минувшей неделе мы решили поспокойнее разобраться в отношениях с китайскими партнерами.

 

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