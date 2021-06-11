Царьград. Главное. Доля России на глобальном рынке изобретений ниже 1%: умная эмиграция увеличилась в 5 раз 10.06.2021

Совет директоров российского Центробанка повысил ставку сразу на 0,5 п.п., отреагировав таким образом на восстановление экономики и ускорение инфляции. Эксперты не исключают, что к концу года ключевая ставка достигнет 6%. Ускорение инфляции объясняется не только удорожанием продовольствия, но и ростом цен на непродовольственные товары. Вместе с тем давний оппонент российского ЦБ О.Дерипаска назвал повышение ключевой ставки "безумием". По его мнению, "лоббисты carry-tradings сильнее, чем простые россияне, в нашей политике".

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