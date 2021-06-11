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60 минут. Вечерний спецвыпуск. Как уберечься от лжеполицейских и мнимых соцработников 11.06.2021

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60 минут 11.06.2021. Вечерний спецвыпуск. Как уберечься от лжеполицейских и мнимых соцработников
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60 минут - Вечерний спецвыпуск. Как уберечься от лжеполицейских и мнимых соцработников (11 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Аттракционы-убийцы. Кто в итоге несет ответственность? Аферисты ограбили ветерана ВОВ, который на параде 9 мая сидел рядом с президентом России. Лжеполицейские, телефонные мошенники и мнимые соцработники. Как не попасться, и как наказать? Нужно ли запрещать самогонные аппараты?

 

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Комментариев: 1
Зарина
11 Июня 2021, 19:47

Жулье и ворье десятилетиями правят бал в криминальной стране,почти всегда безнаказанно, в силу разных,но совокупных причин. Но я продолжу о другом. Наконец-то состоится через год чемпионат Европы по футболу,ура! Всех болельщиков поздравляю с этим праздником! И еще,на вызов Миши Джордана,звезды НБА, откликнулся мой знакомый, малоизвестный супер баскетболист - Гера Коленкин! Он готов соревноваться с ним в трех очковых бросках из-за щтрафной зоны по кольцу до первого промаха! На кону восемь политических тузов!

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