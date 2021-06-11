60 минут - Вечерний спецвыпуск. Как уберечься от лжеполицейских и мнимых соцработников (11 Июня 2021)
Опубликовано: 11 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. В Белом доме раскрыли причину катания Байдена на велосипеде 09.06.2021
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Аттракционы-убийцы. Кто в итоге несет ответственность? Аферисты ограбили ветерана ВОВ, который на параде 9 мая сидел рядом с президентом России. Лжеполицейские, телефонные мошенники и мнимые соцработники. Как не попасться, и как наказать? Нужно ли запрещать самогонные аппараты?
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