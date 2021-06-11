Аттракционы-убийцы. Кто в итоге несет ответственность? Аферисты ограбили ветерана ВОВ, который на параде 9 мая сидел рядом с президентом России. Лжеполицейские, телефонные мошенники и мнимые соцработники. Как не попасться, и как наказать? Нужно ли запрещать самогонные аппараты?

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний спецвыпуск. Как уберечься от лжеполицейских и мнимых соцработников (11 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.