Вечер с Соловьевым. Америка вернулась!? Байден, иди ты в …. со своей Америкой

В Великобритании проходит саммит «большой семерки». Одной из основных тем G7 станет Россия и «Северный поток-2» как угроза европейской энергобезопасности. Тем временем морская часть первой нитки завершена. Президент Украины уже назвал российский газопровод шантажом глобального уровня.

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