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Время покажет. Саммит "большой семерки" 11.06.2021

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Видео 11.06.2021. Время покажет. Саммит "большой семерки"
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Видео - Время покажет. Саммит "большой семерки" (11 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

В Великобритании проходит саммит «большой семерки». Одной из основных тем G7 станет Россия и «Северный поток-2» как угроза европейской энергобезопасности. Тем временем морская часть первой нитки завершена. Президент Украины уже назвал российский газопровод шантажом глобального уровня.

 

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