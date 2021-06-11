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Звезда LIVE. Встречным курсом. На хайпе в тюрьму 11.06.2021

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Звезда LIVE 11.06.2021. Встречным курсом. На хайпе в тюрьму
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Звезда LIVE - Встречным курсом. На хайпе в тюрьму (11 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

ВСТРЕЧНЫМ КУРСОМ

Джо Байден приехал в Европу. Встретился с Борисом Джонсоном. И собирается встречаться с лидерами «Большой семерки», с министрами НАТО, а потом - с Президентом Владимиром Путиным. И эта встреча почему-то всех пугает. 
Newsweek: «Встреча может привести к дальнейшему ослаблению позиций Америки». 
Washington Examiner: «Союзники Вашингтона боятся стать пешками в шахматной партии Байден-Путин». 
Daily Express: «Эта личная встреча разозлила Брюссель». 
CNN: «Байден рискует повторить ошибки своих предшественников». 
Что может случиться «страшного» - обсудим с американистом Малеком Дудаковым

 

И - НА ХАЙПЕ В ТЮРЬМУ!

Видеоблогер Юрий Хованский арестован на два месяца за исполнение песни с призывами к терроризму.
Художника-акциониста Павла Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади в Москве.
Pussy Riot… Ах да, это уже было, и очень давно.
Казнить нельзя помиловать? Выпороть нельзя пожалеть?
Мнение публициста, члена экспертного совета «За правду» Николая Старикова.

 

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