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Константин Сёмин. Дело на Дудя. Телепортация верующих. Не расслаивайтесь! Галопом по Европам 11.06.2021

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Константин Сёмин 11.06.2021. Дело на Дудя. Телепортация верующих. Не расслаивайтесь! Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Дело на Дудя. Телепортация верующих. Не расслаивайтесь! Галопом по Европам (11 Июня 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 11 Июня 2021

В этом выпуске:
- Самые расслоившиеся регионы России – Ямало-ненецкий, ненецкий автономный округа, Москва, Чукотка и Сахалин;
- РЖД и ФСИН договорились-таки о принудительном трудоустройстве заключённых;
- Против Дудя завели дело о пропаганде наркотиков;
- В Госдуму внесли законопроект о репатриации белорусов и украинцев;
- Американским дипломатам в России запретили беспрепятственно перемещаться по стране;
- Пентагон подтвердил: главная угроза безопасности США исходит из Китая;
- В самом Китае вводят госрегулирование цен на продовольствие;
- Греческие профсоюзы вышли на забастовку против трудовой реформы;
- АвтоВАЗ после недельного простоя возобновил выпуск лады Xray, Ларгус, Гранты и Нива Ледженд;
- Патриарх Кирилл пообещал прихожанам умение проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться в пространстве;
- В Тюменской области детей-инвалидов поздравили с днем защиты детей тарелкой и куском мыла;
- Союз переработчиков пластмасс предложил правительству ввести штрафы за неправильное разделение мусора. 

 

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