В этом выпуске:

- Самые расслоившиеся регионы России – Ямало-ненецкий, ненецкий автономный округа, Москва, Чукотка и Сахалин;

- РЖД и ФСИН договорились-таки о принудительном трудоустройстве заключённых;

- Против Дудя завели дело о пропаганде наркотиков;

- В Госдуму внесли законопроект о репатриации белорусов и украинцев;

- Американским дипломатам в России запретили беспрепятственно перемещаться по стране;

- Пентагон подтвердил: главная угроза безопасности США исходит из Китая;

- В самом Китае вводят госрегулирование цен на продовольствие;

- Греческие профсоюзы вышли на забастовку против трудовой реформы;

- АвтоВАЗ после недельного простоя возобновил выпуск лады Xray, Ларгус, Гранты и Нива Ледженд;

- Патриарх Кирилл пообещал прихожанам умение проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться в пространстве;

- В Тюменской области детей-инвалидов поздравили с днем защиты детей тарелкой и куском мыла;

- Союз переработчиков пластмасс предложил правительству ввести штрафы за неправильное разделение мусора.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Дело на Дудя. Телепортация верующих. Не расслаивайтесь! Галопом по Европам (11 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.