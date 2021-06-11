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В центре событий с Анной Прохоровой 11.06.2021
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В центре событий с Анной Прохоровой (11 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

Ведущие: Анна Прохорова

Увеличение заболеваемости коронавирусом.
Красные линии для России — программное интервью президента Путина перед саммитом в Женеве.
Америка вернулась — чего ждать европейцам от турне Байдена?
Куда уходит детство — и кто хочет его продлить?
Онкокиллеры — как разрабатывается чудо?
Самая массовая миграция человечества — готовы ли мы к климатическим беженцам?
Только для черных — темная сторона сегрегации.

 

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