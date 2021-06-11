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Свобода слова Савика Шустера. Самое важное за год: события в Беларуси 11.06.2021

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Свобода слова Савика Шустера 11.06.2021. Самое важное за год: события в Беларуси
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Свобода слова Савика Шустера - Самое важное за год: события в Беларуси (11 Июня 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 11 Июня 2021

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Но первые акции протеста начались еще до дня голосования, ведь старт избирательной кампании начался с арестов оппозиционных кандидатов и их сторонников.


Официальные экзит-полы сообщили: Александр Лукашенко победил, набрав почти 80% голосов. На тот момент он руководил страной уже 26 лет. Однако народ не поверил таким результатам. И люди вышли на улицы. "Свобода слова Савика Шустера" на протяжении всего сезона пристально следила за протестами.

 

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