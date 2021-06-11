9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Но первые акции протеста начались еще до дня голосования, ведь старт избирательной кампании начался с арестов оппозиционных кандидатов и их сторонников.



Официальные экзит-полы сообщили: Александр Лукашенко победил, набрав почти 80% голосов. На тот момент он руководил страной уже 26 лет. Однако народ не поверил таким результатам. И люди вышли на улицы. "Свобода слова Савика Шустера" на протяжении всего сезона пристально следила за протестами.

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