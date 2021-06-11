«Затаскиваете негодяев в партию!» Депутат Власов покрывает блогера Хованского в эфире

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«У людей ВЗОРВЕТСЯ терпение!» Карнаухов об избиении армянина возле посольства Азербайджана в РФ

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

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Поговорим об этом с Сергеем Карнауховым, Арменом Гаспаряном. Арманом Абовяном и Андраником Теваняном.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО! Провокация Украины перед Саммитом. Псевдоотравление Быкова. СМЕРШ (11 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.