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Сенат. Соцподдержка населения, итоги ПМЭФ и водоснабжение Крыма 11.06.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 11.06.2021. Соцподдержка населения, итоги ПМЭФ и водоснабжение Крыма
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Сенат с Юрием Богдановым - Соцподдержка населения, итоги ПМЭФ и водоснабжение Крыма (11 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Помощь людям и иные приоритеты социальных служб сегодня. Тему комментирует председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. 13 тысяч участников и сотни сделок на сумму почти в 4 триллиона рублей – итоги Петербургского международного экономического форума. Интервью с заместителем председателя СФ Константином Косачевым. Важный этап в водоснабжении Крыма пройден.

 

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