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Международное обозрение. Европейское турне Байдена 11.06.2021

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Международное обозрение 11.06.2021. Европейское турне Байдена
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Международное обозрение - Европейское турне Байдена (11 Июня 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 12 Июня 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Европейское турне Байдена открылось подписанием новой Атлантической хартии и демонстрацией трансатлантического единства. Саммит НАТО получился на редкость короткий, но и говорить особенно не о чем. Впереди – встреча с Владимиром Путиным, а она совсем непредсказуемая. Всем понятно, что оформить идеологическое противостояние как-то надо, чтобы избежать сложностей, но как? Вот хотя бы киберугрозы.

 

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