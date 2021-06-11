Европейское турне Байдена открылось подписанием новой Атлантической хартии и демонстрацией трансатлантического единства. Саммит НАТО получился на редкость короткий, но и говорить особенно не о чем. Впереди – встреча с Владимиром Путиным, а она совсем непредсказуемая. Всем понятно, что оформить идеологическое противостояние как-то надо, чтобы избежать сложностей, но как? Вот хотя бы киберугрозы.

Смотрите онлайн Международное обозрение Европейское турне Байдена (11 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.