Неудобную для свидомых незалежников правду о том, откуда на политической карте взялась Украина, напомнил в свежем интервью президент России. Владимир Путин назвал цеевропейскую республику «порождением советского периода». А также указал, что в 1654 году население трёх современных областей, составлявших тогда собственно Украину, называло себя русскими.

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