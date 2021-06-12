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Николай Стариков. Смогут ли Россия и США договориться? Встреча Путина и Байдена 12.06.2021

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Николай Стариков 12.06.2021. Смогут ли Россия и США договориться? Встреча Путина и Байдена
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Николай Стариков - Смогут ли Россия и США договориться? Встреча Путина и Байдена (12 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 12 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

Джо Байден приехал в Европу. Встретился с Борисом Джонсоном. И собирается встречаться с лидерами «Большой семерки», с министрами НАТО, а потом  с Президентом Владимиром Путиным. И эта встреча почему-то всех пугает. 
Newsweek: «Встреча может привести к дальнейшему ослаблению позиций Америки». 
Washington Examiner: «Союзники Вашингтона боятся стать пешками в шахматной партии Байден-Путин». 
Daily Express: «Эта личная встреча разозлила Брюссель». 
CNN: «Байден рискует повторить ошибки своих предшественников».

 

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