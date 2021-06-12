Джо Байден приехал в Европу. Встретился с Борисом Джонсоном. И собирается встречаться с лидерами «Большой семерки», с министрами НАТО, а потом с Президентом Владимиром Путиным. И эта встреча почему-то всех пугает.

Newsweek: «Встреча может привести к дальнейшему ослаблению позиций Америки».

Washington Examiner: «Союзники Вашингтона боятся стать пешками в шахматной партии Байден-Путин».

Daily Express: «Эта личная встреча разозлила Брюссель».

CNN: «Байден рискует повторить ошибки своих предшественников».

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