Николай Стариков - Смогут ли Россия и США договориться? Встреча Путина и Байдена (12 Июня 2021)
Опубликовано: 12 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Джо Байден приехал в Европу. Встретился с Борисом Джонсоном. И собирается встречаться с лидерами «Большой семерки», с министрами НАТО, а потом с Президентом Владимиром Путиным. И эта встреча почему-то всех пугает.
Newsweek: «Встреча может привести к дальнейшему ослаблению позиций Америки».
Washington Examiner: «Союзники Вашингтона боятся стать пешками в шахматной партии Байден-Путин».
Daily Express: «Эта личная встреча разозлила Брюссель».
CNN: «Байден рискует повторить ошибки своих предшественников».
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