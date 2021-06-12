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Соловьёв LIVE. «Расстреляны в упор!» Украинские силовики НАПАЛИ на наблюдательный пост в ЛНР 12.06.2021

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Соловьёв LIVE 12.06.2021. «Расстреляны в упор!» Украинские силовики НАПАЛИ на наблюдательный пост в ЛНР
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Соловьёв LIVE - «Расстреляны в упор!» Украинские силовики НАПАЛИ на наблюдательный пост в ЛНР (12 Июня 2021)

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Опубликовано: 12 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Украинские силовики нарушили перемирие, напав на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике и убив пять сотрудников Народной милиции ЛНР, заявили в субботу журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

 

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня со 2 июня не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины, однако в пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро ополченцев.

 

"Несмотря на отсутствие нарушений режима прекращения огня, 11 июня 2021 года вооруженные формирования Украины в нарушение пункта "а" Мер по усилению режима прекращения огня применили разведывательно-диверсионную группу отдельного центра специальных операций "Запад" в районе населенного пункта Голубовское (под контролем ЛНР - ред.), в результате чего на наблюдательном посту Народной милиции Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро защитников республики", - сказал собеседник агентства.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Расстреляны в упор!» Украинские силовики НАПАЛИ на наблюдательный пост в ЛНР (12 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Мерзота
12 Июня 2021, 16:03
Какие же сволочи! Как они надоели, эти укры
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