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Украинские силовики нарушили перемирие, напав на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике и убив пять сотрудников Народной милиции ЛНР, заявили в субботу журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня со 2 июня не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины, однако в пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро ополченцев.

"Несмотря на отсутствие нарушений режима прекращения огня, 11 июня 2021 года вооруженные формирования Украины в нарушение пункта "а" Мер по усилению режима прекращения огня применили разведывательно-диверсионную группу отдельного центра специальных операций "Запад" в районе населенного пункта Голубовское (под контролем ЛНР - ред.), в результате чего на наблюдательном посту Народной милиции Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро защитников республики", - сказал собеседник агентства.

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