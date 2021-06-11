Открытый эфир. Атмосферное политическое давление и два капитана 08.06.2021

- Дайте денег, особенно Россия: Киев утвердил новую внешнеполитическую стратегию, где 90% пунктов посвящено борьбе с Москвой; почему Украина настаивает на выплате репараций за Донбасс и Крым?

- Продать-взорвать-потом продать еще раз, но дороже: почему Владимир Зеленский хочет уступить украинский газопровод американцам? Кто взрывает газовые трубы в степях Украины?

- Иногда они возвращаются: что имел ввиду Джо Байден, выступая на американской базе в Великобритании, когда заявил, что «США вернулись»?

- «Вот приедет Байден. Байден нас рассудит»: зачем на самом деле президент Америки прилетел в Европу?

- Слезные войны: чем опасен для всего мира американский космический корабль Boeing Х-37? Сколько ядерных боеголовок он может нести на борту?

- Капсула бремени: как полвека назад СССР совершил самую засекреченную победу в своей истории?

Смотрите онлайн Открытый эфир Продать-взорвать-потом продать дороже (11 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.