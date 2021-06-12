Интервью у кромки ледового поля, в качестве атрибута на бортике хоккейный шлем, Путин в беседе с Павлом Зарубиным коснулся тем важных и злободневных, одной из них стал внесенный Зеленским в Раду законопроект о коренных народах. Помимо украинцев, в стране таковыми будут считаться лишь татары, караимы и крымчаки, только им оставят право создавать свои учреждения образования и обучаться на родном языке.

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