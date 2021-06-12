Вячеслав Никонов не удивлен нынешним информационным полем и считает его совершенно предсказуемым, Америка пытается изобразить себя сильнее всех, но хочется отметить, что ее нынешние 15 процентов мирового ВВП это та цифра, которою демонстрировал Советский Союз в 1986-м году. С точки зрения имиджевого влияния на мир Запад сейчас слабоват, при всех разговорах о силе G7 и НАТО всё внимание сейчас на двухсторонку США-РФ.

Смотрите онлайн Право знать Вячеслав Никонов (12 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.