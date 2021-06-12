Социализм как государственная идеология, образование будущего в России

Смогут ли Россия и США договориться? Встреча Путина и Байдена

В прямом эфире канал Звезда LIVE вместе с его ведущим Алексеем Гудошниковым обсудили арест видеоблогера Юрия Хованского по обвинению в пропаганде терроризма, очередной «перформанс» на Красной Площади, а также ответственность, которую должны нести подобные персонажи.

Смотрите онлайн Николай Стариков Арест Хованского, «перформанс» на Красной Площади и неотвратимость наказания (12 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.