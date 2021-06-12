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Николай Стариков. Арест Хованского, «перформанс» на Красной Площади и неотвратимость наказания 12.06.2021

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Николай Стариков 12.06.2021. Арест Хованского, «перформанс» на Красной Площади и неотвратимость наказания
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Николай Стариков - Арест Хованского, «перформанс» на Красной Площади и неотвратимость наказания (12 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 12 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В прямом эфире канал Звезда LIVE вместе с его ведущим Алексеем Гудошниковым обсудили арест видеоблогера Юрия Хованского по обвинению в пропаганде терроризма, очередной «перформанс» на Красной Площади, а также ответственность, которую должны нести подобные персонажи.

 

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