Николай Стариков - Арест Хованского, «перформанс» на Красной Площади и неотвратимость наказания (12 Июня 2021)
Опубликовано: 12 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В прямом эфире канал Звезда LIVE вместе с его ведущим Алексеем Гудошниковым обсудили арест видеоблогера Юрия Хованского по обвинению в пропаганде терроризма, очередной «перформанс» на Красной Площади, а также ответственность, которую должны нести подобные персонажи.
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