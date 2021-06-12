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Время в 21:00 12.06.2021

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Время в 21:00 12.06.2021
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Время в 21:00 (12 Июня 2021)

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Опубликовано: 13 Июня 2021

Смотрите в этом выпуске: Россия отмечает главный государственный праздник; президент вручил государственные премии за выдающиеся достижения и самоотверженную работу; Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях в Москве; Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC; российская сборная проведет первую игру на чемпионате Европы по футболу; на Key Buyers Event зарубежные продюсеры выбирают, какие российские фильмы показать своему зрителю.

 

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