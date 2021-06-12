Время в 21:00

Время в 21:00

Время в 21:00 08.06.2021

Время в 21:00 09.06.2021

Время в 21:00 10.06.2021

Время в 21:00 11.06.2021

Смотрите в этом выпуске: Россия отмечает главный государственный праздник; президент вручил государственные премии за выдающиеся достижения и самоотверженную работу; Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях в Москве; Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC; российская сборная проведет первую игру на чемпионате Европы по футболу; на Key Buyers Event зарубежные продюсеры выбирают, какие российские фильмы показать своему зрителю.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (12 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.