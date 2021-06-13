"Капитализм - дорога, ведущая в ад!": почему богачи во всем мире не платят налоги

Политолог Евгений Сатановский заявил, что планы властей Украины внести законопроект о коренных народах являются следствием антироссийской политики.

Он сравнил националистические действия Киева с действиями гитлеровской Германии. Сатановский отметил, что России уже давно стоило бы более жестко заняться проблемой русского населения на Украине и не дать его в обиду.

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