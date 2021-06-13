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Соловьёв LIVE. «Украину пора лечить методами Герасимова – Шойгу». Сатановский поставил Зеленскому честный диагноз 12.06.2021

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Соловьёв LIVE 12.06.2021. «Украину пора лечить методами Герасимова – Шойгу». Сатановский поставил Зеленскому честный диагноз
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Соловьёв LIVE - «Украину пора лечить методами Герасимова – Шойгу». Сатановский поставил Зеленскому честный диагноз (12 Июня 2021)

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Опубликовано: 13 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Политолог Евгений Сатановский заявил, что планы властей Украины внести законопроект о коренных народах являются следствием антироссийской политики.

 

Он сравнил националистические действия Киева с действиями гитлеровской Германии. Сатановский отметил, что России уже давно стоило бы более жестко заняться проблемой русского населения на Украине и не дать его в обиду.

 

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