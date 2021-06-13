Гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски» стал не просто специалист в вопросах истории и дипломатии, но Знаток с большой буквы. Это кандидат исторических наук, доцент, член элитарного Клуба знатоков «Что? Где? Когда?», четырнадцатикратный обладатель «Золотого Брэйна» телепередачи «Брэйн-ринг» Сергей Виватенко.

- Почему Россия не Европа?

- Что такое дипломатия и почему она периодически дает сбои в виде войн?

- Какой самый сложный вопрос попадался Сергею Виватенко в карьере знатока, члена Клуба с 1996 года?

- Кто привел Гитлера к власти?

- Каких трех три величайших полководцев мира выделил бы гость, автор курса лекций «История военного искусства»?

- Почему верительные грамоты послы вручают только и исключительно левой рукой?

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