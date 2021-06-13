Николай Стариков - Дипломатия от Знатока или почему нет единого учебника истории (13 Июня 2021)
Опубликовано: 13 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски» стал не просто специалист в вопросах истории и дипломатии, но Знаток с большой буквы. Это кандидат исторических наук, доцент, член элитарного Клуба знатоков «Что? Где? Когда?», четырнадцатикратный обладатель «Золотого Брэйна» телепередачи «Брэйн-ринг» Сергей Виватенко.
- Почему Россия не Европа?
- Что такое дипломатия и почему она периодически дает сбои в виде войн?
- Какой самый сложный вопрос попадался Сергею Виватенко в карьере знатока, члена Клуба с 1996 года?
- Кто привел Гитлера к власти?
- Каких трех три величайших полководцев мира выделил бы гость, автор курса лекций «История военного искусства»?
- Почему верительные грамоты послы вручают только и исключительно левой рукой?
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