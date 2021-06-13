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Политическая Россия. Что миньоны Ходорковского на самом деле думают о навальнистах 13.06.2021

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Политическая Россия 13.06.2021. Что миньоны Ходорковского на самом деле думают о навальнистах
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Политическая Россия - Что миньоны Ходорковского на самом деле думают о навальнистах (13 Июня 2021)

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Опубликовано: 13 Июня 2021

Немало визга со стороны отсиживающихся за пределами России «борцов с Режимом» вызвали свежие события в нашей стране: аресты, обыски, признание ФБК (признан иноагентом) экстремистской организацией. Беглый уголовник Ходорковский заявил, что поддерживает «коллег и союзников», то есть – навальнистов. Однако вышел конфуз, поскольку в интернет попали откровения одного деятеля из команды самого Ходорковского.

 

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