Смогут ли Россия и США договориться? Встреча Путина и Байдена

Дипломатия от Знатока или почему нет единого учебника истории

Во время визита в Севастополь мы возложили цветы к мемориалу на Сапун-Горе – ключевой оборонительной позиции на подступах к городу во время Великой Отечественной войны.

И высказались о том, с какой программой, какими предложениями социалистическая партия «Справедливая Россия – За Правду» идет на выборы.

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