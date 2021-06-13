Николай Стариков - Заявление на Сапун-Горе: украинский неонацистский режим надо сносить (13 Июня 2021)
Опубликовано: 13 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Во время визита в Севастополь мы возложили цветы к мемориалу на Сапун-Горе – ключевой оборонительной позиции на подступах к городу во время Великой Отечественной войны.
И высказались о том, с какой программой, какими предложениями социалистическая партия «Справедливая Россия – За Правду» идет на выборы.
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