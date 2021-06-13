Фиксированной повестки встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не будет. Что и как будут обсуждать президенты России и США, решится по ходу разговора. Сколько продлится встреча, зависит только от лидеров двух стран. Как и к чему готовят Байдена перед встречей с Путиным?



Владимир Зеленский заявил, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако в действительности оказалось, что это снова вопрос отдаленного будущего. Для каких целей альянсу может понадобиться Украина и почему члены НАТО пока не готовы ее принять?



Законопроект о коренных народах президент Украины Владимир Зеленский подавал красиво, как закон о защите прав национальных меньшинств. Но это явно не шаг к миру даже в рамках собственной страны. Как этот закон развязывает руки радикалам?



Матчи чемпионата Европы по футболу проходят сразу в 11 городах. И у каждой страны свои правила и ограничения, в том числе по заполняемости стадионов.



По данным ВОЗ, за первую половину 2021 года в мире от коронавируса умерло больше людей, чем за весь 2020-й. Почему власти США уверены в неизбежности новой волны COVID-19?



Лишение доступа к пресной воде может стать еще одним пунктом для разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена о правах человека. Ведь Крым до сих пор отрезан от украинской воды. За пресную воду уже борются Киргизия и Таджикистан, Китай и Индия, Эфиопия и Египет. Станут ли войны за воду общей реальностью?

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