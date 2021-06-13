Самое жесткое интервью Путина по Украине. Что будет если страну затащат в НАТО? Как и где записывалось это интервью. Только в нашей программе продолжение разговора. Кто победит в этой большой геополитической игре. Вчера в день России президент вручил золотые звезды героев труда и государственные премии за выдающиеся достижения в области науки, технологии, литературы, искусства, правозащиты и благотворительной деятельности.

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