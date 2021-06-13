Экономика выходит на первый план, в целом коронавирусный шторм наша пережила лучше многих европейских, сработали меры господдержки. Но теперь, как сказано было на посвященной этой теме сессии ПМЭФ, ставку государство делает на развитие. Разумеется, происходит реагирование и на внешнее давление, в ближайший месяц РФ полностью откажется от американской валюты в структуре фонда национального благосостояния.

Смотрите онлайн Главное с Ольгой Беловой (13 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.