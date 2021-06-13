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Время в 21:00. Воскресный выпуск 13.06.2021

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Время в 21:00 13.06.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (13 Июня 2021)

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Опубликовано: 13 Июня 2021

Долгожданный праздник футбола стартовал, ждали его без преувеличения годы, сборная России уже сыграла свой первый матч против бельгийцев, а сегодня вечером сразу после выпуска программы Время встретятся команды из Украины и Нидерландов. В Петербурге, единственном удостоившемся принимать матчи этого Еврочемпионата российском городе, всё готово к приёму фанатов. При желании они даже смогут вакцинироваться Спутником V.

 

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