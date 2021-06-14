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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин 14.06.2021

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Утренний разворот 14.06.2021. Майерс и Нарышкин
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин (14 Июня 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 14 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами! 

Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона


Ася Рак, экономический обозреватель «Эха Москвы»

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