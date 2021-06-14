Утренний разворот - Майерс и Нарышкин (14 Июня 2021)
Опубликовано: 14 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона
Ася Рак, экономический обозреватель «Эха Москвы»
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