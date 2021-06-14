Николай Стариков - Украина с «голубой каёмочкой». Путин и Байден договорятся (14 Июня 2021)
Опубликовано: 14 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В эфире телеканала «Форпост. Севастополь» обсудили много вопросов.
Тут и признание ДНР и ЛНР.
Это очень важно для патриотической столицы России и всех, для кого слова об одном народе и справедливости не пустые звуки.
Это и как развивать экономику.
Это не менее важно, чтобы страна была сильной.
Каких подарков ждать от Америки – вернее не ждать на встрече двух президентов.
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