Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Украина с «голубой каёмочкой». Путин и Байден договорятся 14.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 14.06.2021. Украина с «голубой каёмочкой». Путин и Байден договорятся
14.06.2021 13.06.2021 13.06.2021 12.06.2021 12.06.2021 11.06.2021 10.06.2021 09.06.2021 08.06.2021 07.06.2021
Еще

Николай Стариков - Украина с «голубой каёмочкой». Путин и Байден договорятся (14 Июня 2021)

131 просмотр
2
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 14 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В эфире телеканала «Форпост. Севастополь» обсудили много вопросов.
Тут и признание ДНР и ЛНР. 
Это очень важно для патриотической столицы России и всех, для кого слова об одном народе и справедливости не пустые звуки.
Это и как развивать экономику.
Это не менее важно, чтобы страна была сильной.
Каких подарков ждать от Америки – вернее не ждать на встрече двух президентов.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Украина с «голубой каёмочкой». Путин и Байден договорятся (14 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Политическая Россия. Наш ответ проекту Zumwalt: Россия создаёт Стелс-Корвет 14.06.2021Николай Стариков. Украина с «голубой каёмочкой». Путин и Байден договорятся 14.06.2021Анатолий Шарий. Налью пиво за гол 14.06.2021Армен Гаспарян. Чемпионы по снулости, покаяние за Пушкина, боль акциониста и огорчение "Дождя" 14.06.2021Дождь. Ожидается ли новый локдаун в РФ? Мера пресечения акционисту Крисевичу. Новости с «Евро-2020» 14.06.2021Вечер с Соловьевым. Может быть, цель – сорвать встречу Байдена и Путина? Россия осознанно не уничтожила верхушку Украины 14.06.2021Утренний разворот. Майерс и Нарышкин 14.06.2021Воскресный вечер с Соловьевым 13.06.2021Время в 21:00. Воскресный выпуск 13.06.2021Главное с Ольгой Беловой 13.06.2021Москва. Кремль. Путин 13.06.2021Вести недели 13.06.2021Итоги недели с Ирадой Зейналовой 13.06.2021Дождь. Журналистку Самусик отпустили из ИВС. Путин о Байдене. Полиция пришла на аукцион в Петербурге 13.06.2021Николай Стариков. Заявление на Сапун-Горе: украинский неонацистский режим надо сносить 13.06.2021

Все ток-шоу