Что миньоны Ходорковского на самом деле думают о навальнистах

Новый корвет, создаваемый в России в рамках проекта «Меркурий», сделают по технологии «стелс», сообщили отечественные СМИ. Это означает, что на радарах стометровый военный корабль будет выглядеть, словно небольшая лодка. Таков, видимо, ответ наших оружейников на американский проект Zumwalt

Смотрите онлайн Политическая Россия Наш ответ проекту Zumwalt: Россия создаёт Стелс-Корвет (14 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.