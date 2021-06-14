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Белорусские власти организовали пресс-конференцию об экстренной посадке самолета Ryanair. В ней принял участие и бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич.

Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Нерабочие дни с сохранением зарплаты в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Ресторанам, барам, кафе и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

14 июня в Брюсселе открывается саммит стран НАТО, в котором примет участие президент США Джо Байден.

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет, лидер партии «Ямина». Присяга Беннета означает конец 12-летнего нахождения у власти Беньямина Нетаньяху. 14 июня состоится их встреча по передаче власти. Таким образом в Израиле подвели итоги выборов 23 марта.

На чемпионате Европы по футболу прошел очередной игровой день: Англия победила Хорватию, Австрия — Северную Македонию, а Нидерланды оказались сильнее Украины.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Протасевич на пресс-конференции силовиков в Минске. Усиление антиковидных мер в России (14 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.