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Дождь. Протасевич на пресс-конференции силовиков в Минске. Усиление антиковидных мер в России 14.06.2021

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Телеканал Дождь 14.06.2021. Протасевич на пресс-конференции силовиков в Минске. Усиление антиковидных мер в России
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Телеканал Дождь - Протасевич на пресс-конференции силовиков в Минске. Усиление антиковидных мер в России (14 Июня 2021)

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Опубликовано: 14 Июня 2021

Белорусские власти организовали пресс-конференцию об экстренной посадке самолета Ryanair. В ней принял участие и бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич. 

 

Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Нерабочие дни с сохранением зарплаты в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Ресторанам, барам, кафе и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

 

14 июня в Брюсселе открывается саммит стран НАТО, в котором примет участие президент США Джо Байден. 

 

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет, лидер партии «Ямина». Присяга Беннета означает конец 12-летнего нахождения у власти Беньямина Нетаньяху. 14 июня состоится их встреча по передаче власти. Таким образом в Израиле подвели итоги выборов 23 марта. 

 

На чемпионате Европы по футболу прошел очередной игровой день: Англия победила Хорватию, Австрия — Северную Македонию, а Нидерланды оказались сильнее Украины.

 

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