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Константин Сёмин. Дело Сделано. Письма 14.06.2021

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Константин Сёмин 14.06.2021. Дело Сделано. Письма
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Константин Сёмин - Дело Сделано. Письма (14 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 14 Июня 2021

Меня зовут Алексей. Рядом с месторождением медных руд, в Семипалатинской области в 1975 году по просьбе трудящихся, был основан рабочий поселок, в котором я вырос. Он получил название «Жезкент» («медный поселок» в переводе с казахского), а предприятие, на базе месторождения, назвали – Жезкентский горно-обогатительный комбинат. Никто не задумывался тогда о том, что труд сотен инженеров и десятков тысяч горняков со всего союза, со временем, станет  объектом собственности зарубежных корпораций.

 

Мой дед, в числе первых энтузиастов, спроектировал и воплотил в жизнь новое предприятие, став первым директором  фабрики.  Мы до сих пор бережно храним его  патенты  методов обогащения полиметаллических руд. От специалистов того состава требовалось воплотить в жизнь нешуточную задачу - на базе шахты, в степи,  создать горно-обогатительный комбинат, фабрику и логистическую платформу в одном месте, а также построить рабочий поселок.

 

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