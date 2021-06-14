Меня зовут Алексей. Рядом с месторождением медных руд, в Семипалатинской области в 1975 году по просьбе трудящихся, был основан рабочий поселок, в котором я вырос. Он получил название «Жезкент» («медный поселок» в переводе с казахского), а предприятие, на базе месторождения, назвали – Жезкентский горно-обогатительный комбинат. Никто не задумывался тогда о том, что труд сотен инженеров и десятков тысяч горняков со всего союза, со временем, станет объектом собственности зарубежных корпораций.

Мой дед, в числе первых энтузиастов, спроектировал и воплотил в жизнь новое предприятие, став первым директором фабрики. Мы до сих пор бережно храним его патенты методов обогащения полиметаллических руд. От специалистов того состава требовалось воплотить в жизнь нешуточную задачу - на базе шахты, в степи, создать горно-обогатительный комбинат, фабрику и логистическую платформу в одном месте, а также построить рабочий поселок.

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