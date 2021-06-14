В этом выпуске:

- Ковид не сдается. За сутки по России плюс 13 700 заболевших;

- Дерипаска не уйдет от американских санкций;

- Начали действовать санкции против российского госдолга;

- Лукашенко выступил за массовое обучение стрельбе;

- США восстанавливают свой статус на мировой арене, уверен Байден после встречи большой семерки в Англии;

- В Израиле закончилась 15летняя эра Нетаньяху;

- В Перу правые не готовы признать победу социалистов Кастильо и собираются выйти на улицы;

- В Мьянме начинается суд над иконой прозападной оппозиции 75летней Су Чжи;

- Сурков и Бородай выступили в Ютубе;

- Рязанский арбитражный суд передал здание городской школы номер 6 местной епархии.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Реакция Суркова. Ушел Нетаньяху. Епархия научит. Галопом по Европам (14 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.