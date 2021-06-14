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Константин Сёмин. Реакция Суркова. Ушел Нетаньяху. Епархия научит. Галопом по Европам 14.06.2021

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Константин Сёмин 14.06.2021. Реакция Суркова. Ушел Нетаньяху. Епархия научит. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Реакция Суркова. Ушел Нетаньяху. Епархия научит. Галопом по Европам (14 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 14 Июня 2021

В этом выпуске:
- Ковид не сдается. За сутки по России плюс 13 700 заболевших;
- Дерипаска не уйдет от американских санкций;
- Начали действовать санкции против российского госдолга;
- Лукашенко выступил за массовое обучение стрельбе;
- США восстанавливают свой статус на мировой арене, уверен Байден после встречи большой семерки в Англии;
- В Израиле закончилась 15летняя эра Нетаньяху;
- В Перу правые не готовы признать победу социалистов Кастильо и собираются выйти на улицы;
- В Мьянме начинается суд над иконой прозападной оппозиции 75летней Су Чжи;
- Сурков и Бородай выступили в Ютубе;
- Рязанский арбитражный суд передал здание городской школы номер 6 местной епархии.

 

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