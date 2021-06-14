Экс-главред Nexta Роман Протасевич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции белорусского МИД о перехвате самолета Ryanair. Он заявил, что к нему не применяли пыток, чувствует он себя прекрасно, а следы на руках были от стяжек, которые на него надели при задержании в аэропорту.

Роман также рассказал, что все еще не является политическим сторонником Лукашенко, но очень его уважает, что он добровольно сознался во всем и готов понести наказание. А представители СК Беларуси назвали статьи, обвинения по которым предъявлены Протасевичу и Софье Сапеге, которую задержали вместе с ним.

Президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Алексея Навального, но не стал прямо отвечать на вопрос о том, может ли гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым. Фрагменты из интервью опубликованы на сайте телеканала. Журналист говорит: «Его имя — Алексей Навальный. Люди заметят, что вы сказали, что он не выйдет из тюрьмы живым». Путин, перебивая корреспондента, отвечает: «А мне все равно».

14 июня в Брюсселе открывается саммит стран НАТО, в котором примет участие президент США Джо Байден.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Протасевич на пресс-конференции МИД Беларуси и силовиков. Интервью Путина NBC. Саммит НАТО (14 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.