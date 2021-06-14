У большой семерки абсолютное раздвоение сознания, они говорят, что считают Россию стороной конфликта, но должны поддерживать Нормандский формат. Но ведь этот формат базируется на Минских соглашениях, соответственно, вы их тогда не читали или как понимать эти заявления? Получается, G7 ставит себя выше решения СовБеза ООН? При этом Франция с Германией будто воды в рот набрали. И как теперь после этого они намерены встречаться с Россией в любом формате?

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