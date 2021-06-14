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Специальный репортаж «Событий». Закавказский узел 14.06.2021

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Специальный репортаж «Событий» 14.06.2021. Закавказский узел
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Специальный репортаж «Событий» - Закавказский узел (14 Июня 2021)

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Специальный репортаж «Событий»
Специальный репортаж «Событий»
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Опубликовано: 14 Июня 2021

Крики Свобода, поднятые кулаки, национальные знамёна, казалось бы, к такой картине на постсоветском пространстве давно привыкли, без неё не обходятся ни одни выборы. Но в Армении они сейчас не просто внеочередные, а чрезвычайные, причём не только для этой маленькой страны. От того, как будет распутан этот геополитический узел, зависит судьба и региона и, в конечном счёте, всей Евразии.

 

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