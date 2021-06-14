Крики Свобода, поднятые кулаки, национальные знамёна, казалось бы, к такой картине на постсоветском пространстве давно привыкли, без неё не обходятся ни одни выборы. Но в Армении они сейчас не просто внеочередные, а чрезвычайные, причём не только для этой маленькой страны. От того, как будет распутан этот геополитический узел, зависит судьба и региона и, в конечном счёте, всей Евразии.

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