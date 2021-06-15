14 июня бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич принял участие в пресс-конференции, посвященной вынужденной посадке пассажирского лайнера Ryanair 23 мая в Минске. Он рассказал, что к нему не применяли пыток и он отлично себя чувствует. Ведущие Дождя обсудили с директором Международного Центра Гражданских Инициатив «Наш дом» Ольгой Карач, какова реакция общественности на эту пресс-конференцию, можно ли верить словам Протасевича и куда пропал глава Беларуси Александр Лукашенко.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Зачем властям Беларуси потребовалась пресс-конференция с участием Протасевича (15 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.