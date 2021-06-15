60 минут - По горячим следам. Судьбоносная встреча лидеров двух супердержав (15 Июня 2021)
Опубликовано: 15 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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Главное мировое событие – встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в 14 часов по Москве в среду в Женеве. В особняке 18-го века лидеры двух супердержав решат судьбу 21-го века.
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