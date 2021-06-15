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60 минут. По горячим следам. Судьбоносная встреча лидеров двух супердержав 15.06.2021

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60 минут 15.06.2021. По горячим следам. Судьбоносная встреча лидеров двух супердержав
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60 минут - По горячим следам. Судьбоносная встреча лидеров двух супердержав (15 Июня 2021)

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Опубликовано: 15 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Главное мировое событие – встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в 14 часов по Москве в среду в Женеве. В особняке 18-го века лидеры двух супердержав решат судьбу 21-го века.

 

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Комментариев: 1
хамон
15 Июня 2021, 15:03
опять попова в швейцарию забросили , лучше-бы Ольгу послали
она задорная
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