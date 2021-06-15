60 минут. По горячим следам. Путин жестко высказался по Украине 10.06.2021

60 минут. Вечерний выпуск. Объявлено место встречи Путина и Байдена в Женеве 10.06.2021

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Главное мировое событие – встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в 14 часов по Москве в среду в Женеве. В особняке 18-го века лидеры двух супердержав решат судьбу 21-го века.

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