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Дождь. «Серьезный прорыв маловероятен»: чего ожидать от встречи Путина и Байдена в Женеве 15.06.2021

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Телеканал Дождь 15.06.2021. «Серьезный прорыв маловероятен»: чего ожидать от встречи Путина и Байдена в Женеве
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Телеканал Дождь - «Серьезный прорыв маловероятен»: чего ожидать от встречи Путина и Байдена в Женеве (15 Июня 2021)

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Опубликовано: 15 Июня 2021

Завтра, 16 июня, в Женеве состоится встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Ведущие Дождя обсудили со старшим научным сотрудником Института США и Канады РАН Александрой Филиппенко, стоит ли ожидать улучшения российско-американских отношений и чем мотивировано решение Байдена пойти на диалог.

 

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