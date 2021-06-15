Телеканал Дождь - «Серьезный прорыв маловероятен»: чего ожидать от встречи Путина и Байдена в Женеве (15 Июня 2021)
Опубликовано: 15 Июня 2021
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Завтра, 16 июня, в Женеве состоится встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Ведущие Дождя обсудили со старшим научным сотрудником Института США и Канады РАН Александрой Филиппенко, стоит ли ожидать улучшения российско-американских отношений и чем мотивировано решение Байдена пойти на диалог.
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