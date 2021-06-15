Протасевич на пресс-конференции силовиков в Минске. Усиление антиковидных мер в России

Протасевич на пресс-конференции МИД Беларуси и силовиков. Интервью Путина NBC. Саммит НАТО

Протасевич на пресс-конференции: последствия. Встреча Путина и Байдена: ожидания. Евро-2020

Зачем властям Беларуси потребовалась пресс-конференция с участием Протасевича

Завтра, 16 июня, в Женеве состоится встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Ведущие Дождя обсудили со старшим научным сотрудником Института США и Канады РАН Александрой Филиппенко, стоит ли ожидать улучшения российско-американских отношений и чем мотивировано решение Байдена пойти на диалог.

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