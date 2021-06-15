«Серьезный прорыв маловероятен»: чего ожидать от встречи Путина и Байдена в Женеве

Завтра, 16 июня, в Женеве состоится встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Стоит ли ожидать улучшения российско-американских отношений и чем мотивировано решение Байдена пойти на диалог?

Чего ожидать от третьей волны коронавируса в России?

14 июня бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич принял участие в пресс-конференции, посвященной вынужденной посадке пассажирского лайнера Ryanair 23 мая в Минске. Он рассказал, что к нему не применяли пыток и он прекрасно себя чувствует, но многие сомневаются в правдивости его слов.

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