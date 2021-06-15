Смог ли Байден оживить коллективный запад? Какие сенсации принес саммит НАТО? Готовы ли на западе слушать позицию Путина? В преддверии завтрашней встречи запад мобилизует все силы, уже прошли саммиты НАТО и G7, сегодня саммит США-ЕС. Байден мужественно справляется с повышенными нагрузками, хотя в какой-то момент показалось, что он уже на пределе.

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