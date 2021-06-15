«Серьезный прорыв маловероятен»: чего ожидать от встречи Путина и Байдена в Женеве

Третья волна COVID в России. Чего ждать от Путина в Женеве? Итоги пресс-конференции с Протасевичем

Количество заболевших коронавирусом в России растет. Многие связывают это с распространением новых штаммов вируса. Анна Монгайт обсудила с врачом-иммунологом Николаем Крючковым, связан ли новый рост заболеваемости с мутациями коронавируса, насколько новые штаммы опаснее предыдущих, эффективна ли по отношению к ним российская вакцина и чего ожидать от эпидемиологической обстановки дальше.

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