Соловьёв LIVE - "Должна вымаливать прощение у народа!": Соловьев раскритиковал Бузову после скандала с Губерниевым (15 Июня 2021)
Опубликовано: 15 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал скандальный эфир с участием певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
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