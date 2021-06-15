Перший Незалежний - Ток-шоу "Пульс". Украина - разменная монета (15 Июня 2021)
Опубликовано: 15 Июня 2021
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Гость первой части: политический эксперт Владимир Кацман.
Гость второй части: экс-министр юстиции Елена Лукаш.
Гость третьей части: директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.
Гость четвертой части: экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
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